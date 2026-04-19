La Galería Urbana del Barrio del Oeste entrega sus premios este domingo

Los artistas de la Plaza del Oeste comienzan a pintar los murales

Uno de los eventos que tiene ya Salamanca como marca propia es la Galería Urbana del Barrio del Oeste, un evento que ya celebra su XVI edición donde trece artistas se suman a los diferentes murales del afamado y artístico distrito.

Desde este sábado, 18 de abril, se ha comenzado a realizar rutas guiadas, con otros eventos que han tenido lugar durante la misma jornada y donde cientos de personas se han vestido de fiesta para disfrutar de la Galería Urbana, de los conciertos y los diferentes talleres.

Durante este domingo, 19 de abril, habrá diferentes actividades para todas las edades, con un DJ a partir de las 12:00 horas en la plaza del Oeste, sumando a esto eventos para los más pequeños como talleres y pintacaras.

A partir de las 13:00 horas se realizará la entrega de premios, con rutas guiadas a las 13:00 y 18:00 horas por todos los murales que han realizado los artistas en la capital del Tormes.

Localizaciones de los murales: