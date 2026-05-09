Galinduste acoge los actos del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil en Salamanca

La localidad salmantina de Galinduste se ha convertido este sábado 9 de mayo en el escenario principal para conmemorar el 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil.

El acto ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, acompañada por el Teniente Coronel jefe de la Comandancia de la provincia, Arturo Marcos Sánchez, en una jornada marcada por la solemnidad y el reconocimiento a la labor del Cuerpo.

Galinduste acoge los actos del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil en Salamanca

El programa se ha desarrollado con el izado de bandera nacional, que ha dado paso después a la entrega de diplomas y reconocimientos al personal retirado y pase a reserva. También se ha hecho un homenaje a los caídos (en especial recuerdo a los dos guardias civiles fallecidos en acto se servicio en Huelva) y, para finalizar, el desfile de los recursos tanto humanos y materiales con las que cuenta la Guardia Civil en Salamanca.