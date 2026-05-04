Galinduste se convierte en el escenario del 182 aniversario de la Guardia Civil en Salamanca

Galinduste acogerá el próximo sábado 9 de mayo a las 12:00 horas la celebración del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil en la provincia de Salamanca, un acto institucional que reunirá a diferentes unidades del cuerpo y que tendrá un marcado carácter homenaje y de cercanía con el entorno rural.

El municipio se convertirá así en el escenario de una jornada conmemorativa en la que participarán distintas especialidades de la Guardia Civil, dentro de un programa que seguirá un guion establecido. Entre los actos previstos figuran la imposición de condecoraciones, el reconocimiento a guardias civiles veteranos y un homenaje a los caídos.

La celebración incluirá también un desfile de medios humanos y materiales de la Guardia Civil por las calles aledañas a la plaza mayor de Galinduste, en un evento que busca acercar el trabajo del cuerpo a la ciudadanía y reforzar su presencia en el medio rural.

El alcalde del municipio, José Lucas, ha destacado la importancia de este tipo de actos para los pueblos del entorno rural, subrayando que “el mundo rural se mide más por este tipo de eventos” y ha invitado a los asistentes a disfrutar de “un día maravilloso”.

Por su parte, El teniente coronel Arturo Marcos, ha señalado la importancia de ser recibidos “como en otros pueblos, con cariño y como recompensa a los que trabajan allí”, recordando el principio fundamental del cuerpo de “estar con la ciudadanía, acercarse a ella y garantizar la seguridad en el entorno rural donde se presta servicio”.