Garantizados los programas 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole' hasta 2028 con una inversión de 19,3 millones de euros

Educación mantiene la tarifa de 16 euros al mes para los programas ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el cole’. Foto de archivo

La Consejería de Educación de Castilla y León ha aprobado una inversión de 19.340.829 euros para la contratación de los servicios de conciliación familiar, escolar y laboral ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’.

El contrato asegurará la continuidad de ambos programas durante tres cursos escolares, abarcando desde el inicio de 2026 hasta el final del curso 2027-2028, con la posibilidad de prorrogar el servicio hasta 2029.

Fomento de la conciliación

El programa ‘Madrugadores’ facilita la conciliación al ofrecer la apertura de los centros docentes públicos todos los días lectivos a partir de las 7:30 horas de la mañana. Este servicio, dirigido a escolares de Educación Infantil (segundo ciclo) y Primaria, se desarrolla actualmente en 410 centros de la Comunidad, con 14.236 usuarios.

Por su parte, ‘Tardes en el Cole’ permite la permanencia de los escolares en el centro tras finalizar las clases, con una duración que no supera los 60 minutos. Este programa se lleva a cabo en 24 colegios y cuenta con 301 usuarios.

La Consejería de Educación establece un estricto ratio de monitores para garantizar la calidad y la atención, asignando un monitor por cada 18 alumnos. Además, se refuerza la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales, con un monitor por cada seis alumnos.