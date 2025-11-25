Garantizan los servicios mínimos este viernes en la huelga de TCAEs

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó la Orden de la Consejería de Sanidad que establece los servicios mínimos en Salamanca durante la huelga de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) convocada por la Unión Sindical Obrera (USO) para el próximo viernes, 28 de noviembre. El paro afecta a todo el país, excepto Ceuta y Melilla, y abarcará la jornada completa.

La Junta considera imprescindible asegurar la prestación de servicios públicos esenciales para garantizar la protección de la salud, recogida en el artículo 43 de la Constitución, y mantener la continuidad asistencial en los centros sanitarios salmantinos.

En el caso de Atención Hospitalaria en Salamanca, la Orden fija 161 TCAE de turno de mañana, 126 de tarde y 98 de noche. Estos efectivos pretenden garantizar la asistencia en áreas críticas, plantas de hospitalización y servicios de apoyo, evitando interrupciones en la atención a pacientes ingresados y urgencias.

En Atención Primaria, Salamanca contará con 21 TCAE distribuidos en los centros de salud para cubrir las necesidades básicas de los usuarios durante la jornada de huelga.

La Consejería subraya que los servicios mínimos buscan compatibilizar el derecho de huelga de los profesionales con la atención adecuada a los pacientes del sistema sanitario público salmantino.