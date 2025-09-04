Garrido despide el verano con un fin de semana de actividades vecinales

El barrio de Garrido se prepara para despedir el verano con un completo programa de actividades pensado para todas las edades. La Asociación de Vecinos Garrido Contigo ha organizado dos jornadas festivas que tendrán lugar este viernes 5 y sábado 6 de septiembre, con propuestas que combinan cultura, ocio familiar y música en directo.

El viernes, la Plaza Barcelona se convertirá en el epicentro de la celebración. A partir de las 19:00 horas habrá cuentacuentos y juegos para los más pequeños, seguidos de la tradicional patatada popular a las 20:30 horas, con patata y mosto por tan solo un euro. La jornada culminará a las 21:30 horas con una sesión de cine de verano al aire libre, en la que se proyectará El 47.

Actividades culturales de Garrido

El sábado la fiesta continuará en la Plaza de la Concordia, donde desde las 17:00 horas se celebrarán talleres de globoflexia, música y pintacaras. Como broche final, la Orquesta La Fórmula llenará de ritmo la noche a partir de las 22:00 horas.

Desde la asociación se anima a todos los vecinos a participar en esta cita, destacando la importancia de llevar actividades festivas también a los barrios, y no solo al centro de Salamanca. Además, Garrido Contigo recuerda que las Fiestas del Barrio Garrido se celebrarán del 25 de septiembre al 5 de octubre.