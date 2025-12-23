Garrido estrena 111 plazas de aparcamiento, ascensores y aceras renovadas

El concejal de Fomento, Fernando Carabias, durante la presentación de los proyectos de renovación urbana en el barrio Garrido

El barrio Garrido afrontará en los próximos meses una profunda transformación urbana con la instalación de ascensores exteriores, la ampliación de aceras, la creación de nuevas zonas verdes y la mejora de la eficiencia energética de los edificios y del espacio público. Estas actuaciones beneficiarán a 44 comunidades de vecinos y a un total de 422 viviendas, dentro de dos proyectos de rehabilitación impulsados por el Ayuntamiento de Salamanca.

Las obras se desarrollarán en el entorno de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia y en la zona de Camelias, y forman parte del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP), incluido en la estrategia de desarrollo urbano ‘CoNEcta Salamanca’, financiada en un 60 por ciento por fondos europeos FEDER, según ha explicado el concejal de Fomento, Fernando Carabias en la mañana de este martes.

En el entorno de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia, el Ayuntamiento invertirá más de 1,1 millones de euros en una actuación integral que permitirá facilitar la instalación de ascensores exteriores en 20 portales de las calles Trébol, Diego de Losada y Juan de Garay, además de la reforma de escaleras y portales. Para hacerlo posible, se redistribuirán los espacios públicos y se ampliarán las aceras, mejorando así la accesibilidad y la movilidad peatonal.

El proyecto incluye también la renovación de pavimentos, la instalación de nuevo mobiliario urbano con más bancos y papeleras, la modernización del alumbrado público con tecnología LED y la eliminación del cableado aéreo de las fachadas mediante nuevas canalizaciones subterráneas. A ello se sumará la creación de una nueva plaza con carácter de auditorio en uno de los patios de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia, junto con la plantación de árboles y especies arbustivas y sistemas de riego eficientes.

Garrido sumará 111 plazas con la nueva organización del tráfico

En la zona de Camelias, las obras crearán una plataforma única en los tramos de las calles Alcalde Marcelo Fernández Nieto, Camelias y Obispo Ramírez de Villaescusa. Esto significa que solo podrán circular los coches de los vecinos con garaje y los vehículos de emergencia, haciendo las calles más seguras para peatones.

En la calle Castaños se ampliarán las aceras sin cambiar la circulación de coches, y en la calle Begonias, la ampliación de aceras provocará que los coches pasen de aparcar en batería a aparcar en línea.

Para compensar las plazas que se pierdan con estas mejoras, se reorganizará el tráfico en la avenida de Alfonso IX de León y el paseo de los Madroños, y se ampliará el aparcamiento gratuito del antiguo Mercasalamanca con 200 plazas nuevas y un acceso peatonal seguro. Con todo esto, el barrio ganará un total de 111 plazas de aparcamiento.

El Ayuntamiento prevé que los trabajos comiencen a lo largo de 2026 y duren aproximadamente 11 meses, "aunque las fechas exactas dependerán de los trámites administrativos y la adjudicación de las obras" ha explicado Carabias.