Garrido se llena de Navidad con teatro, música y actividades solidarias hasta Reyes

El barrio de Garrido celebrará la Navidad con una amplia agenda de actividades culturales, sociales y comerciales organizada por la Asociación de Vecinos Garrido Contigo. La programación, dirigida a públicos de todas las edades, se desarrollará durante las fiestas navideñas con propuestas que incluyen teatro, música coral, animación infantil, acciones solidarias y campañas de dinamización del comercio local.

Las actividades comenzaron este 17 de diciembre y continúan este jueves, 18 de diciembre, puesto que a las 19:00 horas tendrá lugar el recital Coral Navideña, ofrecido por el Coro de Cámara Casino de Salamanca, en el Salón de Actos Santa Cecilia, situado en la calle Diego de Losada. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La programación continuará el 20 de diciembre en la Plaza Barcelona con una tarde dedicada al público infantil y familiar. A partir de las 18:00 horas, los más pequeños podrán entregar sus cartas a Papá Noel, acompañado de animación de calle, y a las 19:00 horas se celebrará una chocolatada participativa abierta a todos los vecinos.

El 29 de diciembre, el barrio acogerá la Campaña Navideña de Donación de Sangre, que se desarrollará entre las 16:00 y las 21:00 horas en la Casa de la Juventud de Garrido, con el objetivo de fomentar la solidaridad vecinal y promover la donación de sangre entre los más jóvenes.

El 30 de diciembre, a las 11:30 horas, la Plaza Barcelona será escenario del tradicional Mediodía Nuevo, una original despedida anticipada del año en la que los asistentes podrán tomar los doce gajos de mandarina de la suerte al ritmo de las campanadas y la música, junto a los colectivos del barrio.

De forma paralela, durante las fiestas se desarrollará la Campaña del Pequeño Comercio “Garrido Contigo”, que premiará las compras realizadas en los establecimientos del barrio con el sorteo de cinco cestas de productos locales. El sorteo tendrá lugar el 6 de enero, coincidiendo con el Sorteo del Niño.

Asimismo, se convoca el III Concurso de Decoración Navideña de Balcones y Escaparates, cuyas bases pueden consultarse en la web garridocontigo.es y en el perfil de Instagram @garridocontigo.

Desde la asociación se anima a todos los vecinos y vecinas a participar en las actividades y a disfrutar de una Navidad compartida, apoyando al comercio local y fortaleciendo el tejido social del barrio.