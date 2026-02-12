Garrido Contigo presenta la programación del Carnaval 2026 con actividades para todos los públicos

La Asociación de Vecinos Garrido Contigo presenta su programación para celebrar el Carnaval de Garrido, que se desarrollará desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero. Con un calendario repleto de actividades diseñadas para todas las edades, los festejos se repartirán por los espacios más destacados del barrio, incluyendo la plaza Barcelona, el Parque Garrido y la Casa de la Juventud, con el objetivo de fomentar la convivencia y el orgullo de pertenencia a esta zona de la ciudad.

El arranque festivo tendrá lugar el sábado 14 en la plaza Barcelona, donde a partir de las 17:00 horas, la asociación Juvenil GTL Fátima organizará diversos juegos y talleres infantiles. La jornada continuará a las 18:00 horas con la salida de los cabezudos, que precederán al esperado concurso y desfile de disfraces, donde se premiarán las categorías de disfraz más original, más currado y más divertido. La noche se cerrará con una discomóvil colaborativa impulsada por los propios vecinos.

Para el domingo 15, la animación se trasladará a las calles con un pasacalles que partirá a las 12:30 horas desde la plaza Barcelona hacia el Parque Garrido. La comitiva contará con la música de la Charanga Helmantica y la presencia de los cabezudos de Miranda de Azán, realizando paradas en establecimientos locales como los bares Barrio, Leyma y Paraíso. Durante el recorrido se entregará el premio al mejor disfraz de grupo o peña. Por la tarde, la actividad se desplazará a la Casa de la Juventud para una sesión de juegos de mesa de San Valentín con la ludoteca abierta de la Asociación JUM&JI.

El lunes 16 se dedicará a los integrantes del colectivo con la celebración del Día del Socio. La Churrería Salamanca, ubicada en el Parque Garrido, ofrecerá una chocolatada gratuita para socios y colaboradores de Garrido Contigo en horario de 06:00 a 11:00 horas. Los interesados deberán solicitar su ticket previamente a través del canal de WhatsApp de la asociación.

El broche final al Carnaval llegará el martes 17 en la Casa de la Juventud mediante una colaboración con la Unidad de Cultura Científica de la Innovación de la Universidad de Salamanca. En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se celebrará una charla-coloquio con investigadoras residentes en el barrio, acompañada de café y pastas para los asistentes. Desde la asociación invitan a todos los vecinos a participar activamente en estas jornadas y a acudir disfrazados para llenar de colorido las calles de Garrido.