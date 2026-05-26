Garrido reclama más vivienda pública ante el aumento “desproporcionado” de los precios

La asociación vecinal Asociación de Vecinos Multicultural Garrido Contigo ha solicitado al Ayuntamiento de Salamanca, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y a la Junta de Castilla y León un impulso urgente de promociones de Vivienda de Protección Oficial (VPO) y vivienda social en el barrio de Garrido, ante las dificultades crecientes de acceso a la vivienda.

El colectivo vecinal, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, ha trasladado su preocupación por el encarecimiento del mercado inmobiliario en uno de los barrios más poblados de Salamanca. Según denuncia la asociación, el precio medio del alquiler supera actualmente los 1.080 euros mensuales, mientras que la compra de una vivienda rebasa los 270.000 euros, con valores por encima de los 2.400 euros por metro cuadrado.

Desde Garrido Contigo consideran que esta situación está expulsando a jóvenes y familias trabajadoras del barrio, históricamente vinculado a la clase obrera desde su crecimiento ligado a la llegada del ferrocarril en 1887.

La asociación ha valorado positivamente el anuncio municipal de construir más de 100 viviendas sociales en los antiguos terrenos de Mercasalamanca, en el paseo de los Madroños, aunque considera que esta cifra “resulta insuficiente” para responder a la demanda existente. Además, reclama aumentar el número de viviendas protegidas previstas en ese desarrollo urbanístico, recordando que la adquisición del suelo supuso una inversión pública de 11 millones de euros.

Asimismo, la entidad propone estudiar nuevas promociones de VPO en distintos solares públicos del barrio y en otros terrenos de titularidad estatal o autonómica situados en Salamanca. Entre ellos, destacan el solar del Ministerio de Defensa en la calle Víctimas del Terrorismo y parcelas en las avenidas San Agustín y Torrente Ballester.

La asociación también ha pedido la creación de una mesa de trabajo conjunta entre las distintas administraciones y representantes vecinales para abordar soluciones al problema de acceso a la vivienda y aplicar medidas que frenen el incremento de los precios del alquiler y la compra.

Desde Garrido Contigo aseguran que ya han iniciado contactos con otros colectivos de la ciudad para coordinar acciones conjuntas en defensa del derecho a una vivienda digna y no descartan futuras movilizaciones si las administraciones “no ofrecen respuestas reales y efectivas”.