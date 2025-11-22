Generación de belenistas: el Ayuntamiento de Salamanca reconoce a los participantes de sus talleres de Navidad con un diploma

La concejala de Tradiciones, Carmen Seguín, entrega los diplomas a los participantes en los talleres de belenes navideños

La concejala de Tradiciones y Festejos del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín, procedió este sábado a la entrega de diplomas a los participantes de los talleres de belenes navideños, organizados en colaboración con la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora de Salamanca.

Los talleres, que buscan preservar y fomentar esta importante tradición artesanal, contaron con una nutrida participación. Diez niños, con edades entre los 10 y 14 años, recibieron su diploma tras haber elaborado la escena de la Anunciación. Fueron instruidos por José Caraset, uno de los belenistas encargados del tradicional Belén Navideño que se expone cada año en la Torre de los Anaya.

Diez adultos, mayores de 18 años, también recogieron su acreditación. Ellos se centraron en aprender a realizar diferentes escenas del Belén, además de familiarizarse con el proceso de montaje y los materiales adecuados para estas composiciones.

Durante el acto, la concejala Carmen Seguín destacó el compromiso del Ayuntamiento por potenciar la tradición belenística, y adelantó algunas de las novedades para la próxima temporada navideña en la ciudad: “Este año sumaremos un nuevo Belén que estará ubicado en la Fonda Veracruz y que haremos en colaboración con la Asociación de Belenistas Peña de Francia. Y en el atrio de la Catedral habrá una Natividad iluminada”, anunció Seguín.

Con estas iniciativas, el Consistorio salmantino busca enriquecer la oferta cultural de la Navidad y acercar la elaboración de estas representaciones a todas las generaciones.