"Cuanta más gente participe, mejor para todos": Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP, ya ha votado

El actual presidente de la Junta de Castilla y León y candidado a la reelectura por el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha votado ya en su colegio electoral de Salamanca, en la mesa electoral instalada junta a la plaza de la Constitución.

Su mensaje tras despositar su vota ha sido el de "invitar una vez más a la participación". "Hoy decidimos el gobierno que queremos para los próximos cuatro años. Por tanto, vuelvo a insistir en la necesidad de una gran participación para que todos nos sintamos responsables y partícipes del gobierno que sale de las propias sumas", ha dicho.

También ha tenido unas palabras sobre el primer avance de participación, que se daba a conocer minutos antes de su propia participación en las urnas. "El porcentaje de voto es una buena noticia. Cuanta más gente participe, mejor para todos. Cuanto más gente vaya a votar, mejor para todos. Que se haya incrementado un punto la participación con respecto hace cuatro años es una buena noticia", ha asegurado.

Asimismo, ha agradecido tanto al operativo de seguridad desplegado (Guardia Civl, Policía Nacional, Ayuntamientos), como a quienes están trabajando en las mesas electorales, por hacer "que esta jornada sea una jornada de democracia".