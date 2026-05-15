La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León recibirá 242.000 euros para proteger sus equipos frente a ciberataques

Ante el crecimiento, tanto del número de equipos conectados a la red interna como de los ciberataques de las organizaciones, la Junta de Castilla y León ve necesaria la protección interna en caso de que las barreras perimetrales sean superadas. Para ello, aplicarán soluciones "que permitan mejorar las capacidades de detección y respuesta".

Según explican desde la Junta, la plataforma EDR forma parte de la infraestructura de ciberseguridad corporativa y la protección de los equipos, que se lleva a cabo a través de un agente instalado en los mismos.

Este proyecto, que forma parte de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2021-2027, está financiado por la Unión Europea en el Marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation- EU.