La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León recibirá 242.000 euros para proteger sus equipos frente a ciberataques

La Junta propulsará, con fondos europeos, la contratación del suministro de licencias para la protección avanzada de equipos informáticos

Ciberataques
Ciberataques

Ante el crecimiento, tanto del número de equipos conectados a la red interna como de los ciberataques de las organizaciones, la Junta de Castilla y León ve necesaria la protección interna en caso de que las barreras perimetrales sean superadas. Para ello, aplicarán soluciones "que permitan mejorar las capacidades de detección y respuesta".

Según explican desde la Junta, la plataforma EDR forma parte de la infraestructura de ciberseguridad corporativa y la protección de los equipos, que se lleva a cabo a través de un agente instalado en los mismos.

Este proyecto, que forma parte de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2021-2027, está financiado por la Unión Europea en el Marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation- EU.

También te puede interesar

Lo último

stats