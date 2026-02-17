"Esto es gestión y todo lo demás es ruido": Porras presenta su hoja de ruta para el empleo juvenil en Salamanca

El presidente de Nuevas Generaciones de Salamanca y candidato a las Cortes de Castilla y León por la provincia, Ángel Porras, ha situado en la mañana de este martes el empleo juvenil en el centro del debate político y ha desgranado un paquete de medidas que moviliza millones de euros en formación, emprendimiento e investigación para favorecer la inserción laboral de los jóvenes.

Porras ha defendido la necesidad de facilitar el acceso a un primer trabajo “estable y de calidad” en una provincia que, asegura, debe aprovechar su potencial universitario y tecnológico para retener talento. El candidato a las Cortes por la provincia ha advertido que España mantiene una de las tasas de paro juvenil más elevadas de la Unión Europea y reclama políticas eficaces que vayan más allá de los anuncios.Frente a esto, pone en valor las políticas regionales centradas en los jóvenes.

Entre las iniciativas que el candidato a las Cortes de Castilla y León ha menciodado se encuentran la incubadora tecnológica Binnova, el centro Tormes Plus de formación y emprendimiento, y la ampliación del Puerto Seco, que contará con una inversión cercana a los 10 millones de euros. Porras también ha resaltado los programas mixtos de formación y empleo, que han beneficiado a más de 1.100 personas en los últimos años y cuentan con subvenciones superiores a los 23 millones de euros.

En materia de emprendimiento, ha recordado que los jóvenes pueden acceder a ayudas de hasta 18.000 euros para poner en marcha su propio negocio, así como al cheque comercio rural, con subvenciones de hasta 2.000 euros para gastos de actividad y de hasta 5.000 euros para la apertura de nuevos establecimientos en municipios del entorno rural.

La Universidad ha ocupado un lugar destacado en su intervención. Porras valora la financiación autonómica destinada a la investigación y señala que la Universidad de Salamanca recibirá 43 millones de euros, una inversión que, a su juicio, contribuirá a fijar población joven cualificada y a atraer nuevos proyectos.

El candidato ha resumido su propuesta en una hoja de ruta basada en la creación de empleo estable, el diálogo social, la formación profesional, el apoyo a colectivos específicos y el desarrollo de suelo industrial e infraestructuras que faciliten la llegada de empresas. “Esto es gestión y todo lo demás es ruido", ha concluido.