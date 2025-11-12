'Cada gesto cuenta': la nueva campaña del Ayuntamiento de Salamanca para prevenir las agresiones sexuales y concienciar sobre la violencia de género

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una ambiciosa campaña de sensibilización y prevención de la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

Bajo el lema principal ‘Cada gesto cuenta’, la iniciativa busca llevar un mensaje de rechazo a las agresiones sexuales y la violencia de género, promoviendo una cultura de respeto e igualdad, especialmente entre la población joven y usuaria de redes sociales.

Según explicó la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, la campaña se centra en el gesto de la señal de auxilio: plegar el dedo pulgar hacia dentro y cerrar el puño. Este gesto, popularizado durante la pandemia, es una forma discreta y silenciosa de comunicar peligro cuando una víctima no puede hablar o pedir ayuda directamente. "Este gesto silencioso diseñado para pedir ayuda en situaciones de violencia o maltrato puede salvar la vida de una persona en peligro", recalcó la concejala.

La difusión del mensaje será masiva, utilizando todos los soportes y canales disponibles: prensa, radio, televisión, redes sociales, la web municipal y los paneles informativos (mupis) repartidos por toda la ciudad.

Actividades en noviembre

El Consistorio ha diseñado un extenso programa de actividades que se desarrollará durante todo el mes de noviembre, abierto a colaboraciones con asociaciones de mujeres y entidades sociales:

Desde el 3 de noviembre y hasta el 7 de enero de 2026, la Torre de los Anaya acoge ‘Clara Campoamor: la mujer más allá del voto’ .

Continúan los talleres de autodefensa impartidos por la Policía Local, asesorías sobre Smartphone, talleres como ‘Vínculos en movimiento: yoga familiar’ y el club de lectura ‘Caperucita en Salamanca’ .

El 25 de noviembre por la mañana, habrá un acto de visibilización con Aqualia. Por la tarde, el acto central en la Plaza Mayor incluirá actuaciones musicales, la lectura de un manifiesto por asociaciones de mujeres y la lectura del Decálogo contra la Violencia de Género por el alumnado de la USAL. La jornada culminará con el espectáculo ‘Carmen vs Carmen’ de Ibérica Danza en el Teatro Liceo.

El 28 de noviembre se celebrará en la Casa de la Mujer el encuentro ‘Mujer cantando a mujeres’ .

En colaboración con Turismo de Salamanca, se llevarán a cabo las visitas guiadas ‘Salamanca con voz de mujer’ los días 17 y 18 de noviembre, y el 10, 11, 15 y 16 de diciembre.

Más allá de los actos conmemorativos, el Ayuntamiento mantiene su trabajo preventivo en cuatro ámbitos clave (prevención, atención a víctimas, inserción sociolaboral y protección). A través del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM), se imparten talleres de igualdad y prevención en centros educativos que el año pasado alcanzaron a 4.587 alumnos. Además, se realizan acciones de sensibilización en las ludotecas municipales, y se ofrece formación específica en igualdad y violencia de género en los cursos del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) y para el personal de nuevo ingreso y funcionarios del propio Ayuntamiento.