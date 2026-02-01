La gimnasia suave, el senderismo de montaña y el ciclismo son las disciplinas más practicadas en Castilla y León

La población de Castilla y León mantiene una estrecha relación con el ejercicio físico, según se desprende de la última encuesta de Hábitos Deportivos elaborada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes junto al Consejo Superior de Deportes. Los datos, recogidos por la agencia Ical, revelan que el 62,3 por ciento de los castellanos y leoneses realizó alguna actividad deportiva a lo largo del pasado año 2025, ya fuera de manera periódica u ocasional. Esta cifra sitúa a la autonomía en sintonía con la media nacional, que se sitúa apenas cuatro décimas por encima.

A pesar de este nivel de participación general, la intensidad y constancia de la práctica en la Comunidad muestra una ligera brecha respecto al promedio del país. Únicamente el 21,2 por ciento de la población local asegura realizar ejercicio diariamente, un dato que queda por debajo del 25,5 por ciento registrado en el conjunto de España. Del mismo modo, el 52,7 por ciento de los ciudadanos de la región reconoce hacer deporte al menos una vez por semana, una cifra que también es ligeramente inferior al 53,9 por ciento de la media nacional.

En cuanto a la forma de ejercitarse, los ciudadanos muestran una clara preferencia por la variedad y la autonomía. Mientras que un 33 por ciento se ciñe a una única modalidad, el 67 por ciento de los deportistas de la Comunidad opta por practicar varios deportes. No obstante, la tendencia hacia el ejercicio individual es mayoritaria, siendo la opción elegida por seis de cada diez encuestados, frente a un escaso nueve por ciento que se decanta por deportes de equipo. Esta autonomía se refleja también en el entorno de práctica, ya que el 79,9 por ciento desarrolla su actividad de manera libre, superando ampliamente el 43,9 por ciento que prefiere acudir a clases dirigidas en centros específicos.

La salud se consolida como uno de los grandes motores para el inicio de la actividad física en la región. El 33,8 por ciento de los practicantes tomó la decisión de hacer deporte a raíz de un reconocimiento médico, mientras que el 28 por ciento lo hizo vinculado a tratamientos de fisioterapia. Esta motivación orientada al bienestar se traduce también en las disciplinas favoritas, donde la gimnasia suave lidera las preferencias con un 20,1 por ciento, seguida por el senderismo y la montaña con un 18,23 por ciento, y el ciclismo con un 16,2 por ciento. La lista de actividades más recurrentes se completa con la natación, el running y las carreras populares, el pádel y, finalmente, el fútbol.