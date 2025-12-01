¿Qué es el Giving Tuesday? El día solidario para contrarrestar el consumismo de Black Friday y Cyber Monday

Tras la resaca del Black Friday, llega el Ciber Monday con sus rebajas digitales, pero hay quienes están cansados de tantos días de consumismo. Así, surge Giving Tuesday ('Un día para dar') un movimiento global de solidaridad que cuenta con apoyo en más de 80 países.

Su objetivo es llamar a la generosidad y recordar a la sociedad que, con cada simple acto (donar tiempo, dinero o un bondad), se pueden hacer grandes cosas.

Con el Giving Tuesday, se proponen ideas como apoyar a una organización sin fines de lucro local, hacer voluntariado, donar ropa o comprar en negocios locales frente a las grandes superficies.

Esta iniciativa nació en 2012 e invita a compartir tu buen acto con el hashtag #GivingTuesday para animar a otros a regalar su solidaridad. Según los datos recogidos por EuropaPress, solo en Estados Unidos, 300 campañas comunitarias movilizan a miles de organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, organizaciones, pequeñas empresas y personas individuales dispuestas a contribuir en todo el mundo.