El Gobierno ajusta el subsidio para mayores de 52 años: estos son los requisitos

La subida del Salario Mínimo Interprofesional podría hacer que surjan ciertos reajustes en los salarios percibidos. En el subsidio para mayores de 52 años se planteaba para aquellas edades en donde encontrar empleo era más complicado, por lo que el Gobierno tomó esta medida en pro de garantizar unos mínimos en las familias afectadas.

Así pues, al ser una pensión contributiva cotizarán a la seguridad social de cara a tener una jubilación más justa. Del mismo modo, esta ayuda solo se otorga a aquellas personas desempleadas y sube hasta los 480 euros de manera mensual.

Para acceder a la misma se tiene que tener 52 años o más, presentar como mínimo 15 años cotizados, demostrar que se ha agotado la prestación contributiva o cumplir cualquiera de los requisitos para acceder a la misma y demostrar que ha habido seis años de desempleos cotizados en España.

Al haber aumentado el salario mínimo, también se ha ampliado el límite de ingresos, facilitando el acceso de más desempleados a la prestación, como ha explicado ACTIVOS.