El Gobierno aprobará este martes el Estatuto del Becario tras más de dos años de negociación

El Consejo de Ministros aprobará este martes la Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido como Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmara el acuerdo con los sindicatos. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz.

La norma, que deberá pasar posteriormente por las Cortes Generales al tener rango de ley, ha sido objeto de discrepancias internas en el Gobierno, especialmente entre el PSOE y Sumar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo reconoció que, pese a existir un “acuerdo de diálogo social”, aún persistían diferencias con los socialistas sobre su contenido final.

Un texto con sanciones y compensaciones obligatorias

El Ministerio de Trabajo sacó a audiencia pública en diciembre de 2023 el anteproyecto de ley, año y medio después de sellar su pacto con los sindicatos. El texto establece un régimen sancionador para las empresas que incumplan los derechos de los estudiantes, con multas que pueden alcanzar los 225.000 euros.

Además, las compañías deberán compensar los gastos derivados de las prácticas —como desplazamiento, alojamiento o manutención— y se limita la duración de las prácticas extracurriculares a 480 horas.

El objetivo de la ley es regular los periodos de formación práctica no laboral que se desarrollan en el ámbito empresarial y definir su régimen jurídico, diferenciando estas prácticas del empleo ordinario.

Las infracciones muy graves, como la discriminación por edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, origen o ideología, podrán ser sancionadas con multas de entre 120.006 y 225.018 euros. Las infracciones graves y leves tendrán penalizaciones inferiores según su grado.

Regulación de las prácticas y nuevas obligaciones

El Estatuto también incluye las prácticas extracurriculares realizadas durante estudios universitarios de grado, máster o doctorado, siempre que no superen el 15% de los créditos ECTS ni las 480 horas.

Asimismo, contempla las prácticas de títulos propios universitarios, con un límite del 25% de los créditos ECTS totales, aunque los programas de al menos 60 créditos podrán incluir prácticas de hasta tres meses.

Los estudiantes en prácticas deberán cumplir una serie de obligaciones, como respetar el proyecto formativo, mantener contacto con sus tutores académicos y empresariales, seguir las normas de prevención de riesgos y confidencialidad, y entregar los informes de seguimiento requeridos.

Rechazo de rectores y patronal

El proyecto ha generado rechazo entre las universidades y la patronal. La CRUE Universidades Españolas considera que el Estatuto supone “una amenaza para el modelo de prácticas vigente”, al entender que las prácticas académicas son un asunto “estrictamente académico” y que su regulación debería corresponder al Ministerio de Universidades y a las propias universidades, no a sindicatos y patronales.

Los rectores también rechazan la obligación de compensar económicamente los gastos de los estudiantes, al considerar que introduce rigideces innecesarias en el sistema universitario.

Por su parte, la CEOE se ha mostrado “contraria” tanto por la forma como por el fondo del acuerdo. La patronal critica su tramitación “en un periodo de disolución de las Cámaras” y considera que las nuevas limitaciones y cargas burocráticas perjudicarán la formación práctica del alumnado, dificultando su inserción laboral.