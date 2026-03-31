El Gobierno aprobará nuevas ayudas al sector del transporte

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha acordado junto al Comité Nacional del Transporte por Carretera aprobar un paquete de medidas que palien las problemáticas ocasionadas por el impacto de la guerra de Irán en Oriente Medio, por lo que se aprobará un Real Decreto-Ley.

Estas nuevas ayudas influyen modificaciones en la fórmula de revisión del precio de transporte en función de la variación del precio del combustible, así como la posibilidad de desglosar en la factura el ajuste por variación del precio del carburante del Real Decreto-ley 3/2022, eliminando la posibilidad de recoger expresamente en los contratos otra forma de reflejar este ajuste, como apunta Europapress.

Asimismo, este nuevo Real Decreto recoge la incorporación de medidas que ya se hablaron en otras reuniones como que los precios medios del gasóleo deberán tomarse como referencia sin incluir impuestos, además de no considerar en los mismos las bonificaciones ni cualquier ayuda extraordinaria.

Por último, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha comprometido a realizar cualquier tipo de revisión futura para garantizar un marco adecuado ante las futuras posibles subidas del combustible.