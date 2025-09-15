El Gobierno aprueba una nueva ayuda de 30.000 euros para el alquiler con opción a compra para jóvenes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy la creación de una nueva ayuda de 30.000 euros destinada a jóvenes para el alquiler de vivienda con opción a compra. Esta medida busca facilitar la adquisición de una vivienda a largo plazo y se enmarca en las nuevas políticas de vivienda del Ejecutivo.

Alquileres que se convierten en propiedad

La ayuda permitirá a los jóvenes vivir en una vivienda de protección permanente, cuyo precio está tasado y no puede ser fijado libremente por el vendedor. El importe abonado por el alquiler se descontará del precio final de la compraventa. De esta forma, la ayuda de 30.000 euros se destinará al pago de la renta del alquiler, permitiendo a los jóvenes ahorrar para la futura compra.

Además, Sánchez ha anunciado que el Gobierno creará un seguro de impago de rentas para jóvenes, similar al modelo francés, con el objetivo de dar mayores garantías tanto a propietarios como a inquilinos. Este seguro cubrirá las rentas que no superen el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Ayudas para el medio rural y más inversión

En respuesta a la crisis de vivienda y a las peticiones de varios alcaldes tras los incendios del verano, el Gobierno también creará un fondo de ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. Esta ayuda no superará el 20% del coste de adquisición de la vivienda.

Para el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el Gobierno destinará 7.000 millones de euros, triplicando el presupuesto anterior. Sin embargo, Sánchez ha condicionado esta inversión a que las comunidades autónomas se comprometan a destinar una cantidad similar, blinden la calificación de las viviendas protegidas y faciliten los datos para un repositorio público.

El presidente lamentó el rechazo de algunas comunidades a estas condiciones, y afirmó que el Gobierno triplicará la inversión para aquellos gobiernos autonómicos que se sumen al compromiso.