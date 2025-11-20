El Gobierno asegura que "evaluará y monitorizará" la evolución del precio de los huevos, aplicando "medidas de contención" si fuesen necesarias

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció este miércoles que el Gobierno central "evaluará y monitorizará" la evolución del precio de los huevos en el mercado, manteniendo abierta la posibilidad de implementar medidas de contención si fuesen necesarias como consecuencia de la gripe aviar y al igual que se hizo previamente con el aceite de oliva.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el ministro reconoció que el precio de este alimento ha crecido un 18% de manera acumulada en España durante este año, una situación que, según indicó, también se está experimentando en otros países europeos, como Portugal, donde el encarecimiento supera el 30%.

Cuerpo explicó que el principal factor detrás del encarecimiento es la situación sanitaria derivada de la gripe aviar, que ha obligado al sacrificio de aproximadamente el 5% del censo español de aves. Para mitigar el riesgo, el Ministerio de Agricultura ha ordenado el confinamiento preventivo de las aves de cría al aire libre, dada la detección de focos de gripe aviar en países vecinos como Bélgica, Alemania, Reino Unido y Francia.

"Vamos a ir evaluando, monitorizando la situación y el riesgo para ver qué medidas son necesarias", señaló el ministro.

Ante la pregunta específica sobre una posible rebaja impositiva, el ministro se limitó a señalar que se vigilarán los precios por si se requieren medidas adicionales a las ya adoptadas para controlar la gripe aviar.

El ministro defendió, en todo caso, que el gasto en huevos apenas representa un 2 por 1.000 del conjunto de la cesta de la compra y no ha tenido un impacto significativo en el conjunto de los precios de los alimentos. Además, subrayó que España ha manejado el "shock de precios" de los últimos años mejor que el conjunto de Europa, con precios creciendo tres puntos menos que en la zona euro desde 2022.