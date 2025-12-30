El Gobierno congela las cuotas mensuales de los autónomos: volverán a pagar entre 200 y 590 euros a la Seguridad Social

El Gobierno anuncia la congelación de las cuotas mensuales de los trabajadores autónomos tras una falta de acuerdo. Esto quiere decir que en 2026 volverán a pagar lo mismo que en 2025: entre 200 y 590 euros, dependiendo de sus rendimientos netos.

De esta manera, un autónomo que cotice por la base mínima y cuyos rendimientos netos vayan desde menos de 670 euros al mes hasta los 1.700 euros oscilarán entre los 200 y los 294 euros mensuales. Sin embargo, para aquellos con rendimientos netos superiores a partir de los 1.700 euros, las cuotas irán desde los 350 a los 590 euros si se cotiza por la base mínima.

Un autónomo que presente rendimientos netos por encima de los 3.620 euros y/o hasta 4.050 euros mensuales, que cotice por la base mínima, pagará 490 euros mensuales.

Todos los autónomos con rendimientos netos superiores a los 6.000 euros mensuales, si cotizan por la base mínima tendrán que pagar 590 euros mensuales, lo que supone 60 euros más que en 2024 y 90 euros más que en 2023.

Además, según indica la Agencia Europa Press, a partir del 1 de enero sube la sobrecotización del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se utiliza para nutrir el Fondo de Reserva de las pensiones: será del 0,9% en 2026 frente al 0,8% de este año.