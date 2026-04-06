El Gobierno eliminará el pago en metálico para renovar el DNI

La documentación técnica del Ministerio de Interior ha dejado entrever que en los próximos meses se colocarán diferentes terminales para poder realizar el pago de renovación del DNI únicamente con tarjeta bancaria, eliminado así el paso en metálico.

De este modo, el Ministerio de Interior eliminará de manera progresiva el pago en efectivo, afectando así a millones de ciudadanos que cada año abonan esta tasa en las dependencias de la Policía Nacional.

En la actualidad, casi el 50 por ciento de los ciudadanos utilizan el pago en metálico para ello, por lo que se implantarán 380 oficinas fijas y 80 unidades móviles, y así llegar a realizar la misma medida que la implantada con las multas y las tasas de tráfico con el pago con tarjeta.

Así pues, se ha previsto que las tasas cuesten unos 12 euros en el caso del DNI, 30 euros en el caso del pasaporte y 18 euros en el TIE. En total, se recaudarán más de 830.000 euros de manera diaria.