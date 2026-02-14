El Gobierno estudia usar el IRPF como herramienta de penalización para quienes suban los precios de los alquileres

El Gobierna informa de su intención de estudiar el IRPF como herramienta de penalización para quienes suban los precios de los alquileres.

En informaciones recogidas por Europa Press, mediante un avance del 'El País', esta penalización "solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato", de forma que no afectaría en el incremento anual, normalmente del IPC, permitido por la ley.

Entre las intenciones del Gobierno figura el limitar los contratos de temporada, así como poner freno al uso del alquiler por habitaciones; de manera que los nuevos contratos de alquiler de este tipo deberán respetar que la renta total del conjunto de habitaciones no supere la renta del contrato de la vivienda completa y que en zonas tensionadas declaradas se apliquen los mecanismos de control de rentas que contempla la ley de vivienda.

Según la Ley por el Derecho a la Vivienda, los propietarios se podrán beneficiar de una reducción del 60% si se ha firmado el contrato con el inquilino antes del 26 de mayo de 2023. De esta forma, sólo se estaría declarando el 40% del rendimiento neto de alquiler.

La intención de estudiar el IRPF como herramienta de penalización, de momento, se encuentra en "negociación" con los grupos parlamentarios, después de que los socios del Gobierno hayan trasladado su rechazo frontal a la propuesta del Ejecutivo para ofrecer una bonificación del 100% en el IRPF a los caseros que no suban la renta a sus inquilinos durante la renovación de los contratos de alquiler de vivienda.