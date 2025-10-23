El Gobierno fija en 4.930 euros la aportación estatal mensual para pacientes con ELA en situación de dependencia extrema

El Ministerio de Derechos Sociales ha confirmado que el Gobierno central cubrirá de forma fija 4.930 euros al mes dentro de la nueva prestación económica para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en situación de dependencia extrema, una ayuda que podrá alcanzar hasta 9.868 euros mensuales y que deberá ser completada por las comunidades autónomas para asegurar la atención continuada a los afectados.

Según informó el Ministerio en una nota de prensa, “la Administración General del Estado contribuirá de forma fija con 4.930 euros al mes, y las comunidades financiarán el resto, pudiendo aportar hasta otros 4.930 euros mensuales o una cantidad menor si no se trata de la prestación máxima”.

La medida se enmarca en el Real Decreto-ley aprobado esta semana para el desarrollo normativo de la Ley ELA (Ley 3/2004), que entra en vigor este jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Un nuevo grado de dependencia: “Extrema III Plus”

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha presidido este jueves un Consejo Territorial extraordinario de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, celebrado de forma telemática, en el que ha presentado a los responsables autonómicos los ejes principales del decreto y los pasos para su aplicación.

Durante su intervención, Bustinduy destacó la creación del nuevo Grado de Dependencia Extrema III Plus, que se incorpora al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este grado reconocerá una nueva prestación dirigida a personas con ELA y otras enfermedades neurológicas de alta complejidad, especialmente aquellas que necesitan atención las 24 horas del día y asistencia constante para funciones vitales como respirar o alimentarse.

Refuerzo de la financiación y llamamiento a la cooperación

El ministro recordó que el Gobierno inyectará 500 millones de euros adicionales para reforzar el SAAD y garantizar la financiación de estas nuevas ayudas. “La Ley ELA mandata a las administraciones públicas a trabajar para mejorar la vida de las miles de personas afectadas por esta enfermedad”, subrayó Bustinduy, quien pidió a los gobiernos autonómicos mantener el consenso político y la colaboración institucional que permitió aprobar la norma con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios en las Cortes Generales.

Con este decreto, el Ejecutivo busca reforzar la atención domiciliaria y la asistencia personalizada para los pacientes con ELA y otras patologías neurológicas graves, impulsando un modelo de atención integral que garantice la calidad de vida y la dignidad de las personas afectadas.