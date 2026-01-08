El Gobierno lanza el programa RedCyTI con 89 millones de euros para impulsar la "Economía Inteligente" en municipios y regiones

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha puesto en marcha el nuevo programa RedCyTI, una ambiciosa iniciativa destinada a acelerar la digitalización de las entidades locales y las comunidades autónomas uniprovinciales. Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden de bases, se formaliza esta línea de ayudas que cuenta con un presupuesto total de 89 millones de euros. La gestión del programa recaerá en Red.es, entidad adscrita a la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, que abrirá próximamente el plazo para la presentación de solicitudes.

Esta convocatoria se distingue de planes anteriores al centrar sus esfuerzos en la dimensión denominada "Smart Economy" o economía inteligente. El objetivo principal es reforzar el desarrollo económico y productivo de los territorios mediante la intersección entre la tecnología y la actividad empresarial. Siguiendo las directrices de la Comisión Europea, el programa busca mejorar el bienestar de los habitantes y organizaciones a través de servicios digitales que impulsen el empleo, el emprendimiento y la competitividad en sectores estratégicos.

Las ayudas están dirigidas a un amplio espectro de administraciones, incluyendo ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consejos insulares, comarcas y regiones uniprovinciales. La financiación, que combina fondos propios de Red.es con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cubrirá entre el 40% y el 85% del coste de cada iniciativa, dependiendo de la comunidad autónoma. Para acceder a estos fondos, los proyectos presentados deberán tener una envergadura económica de entre 1,5 y 6 millones de euros.

En cuanto a las actuaciones subvencionables, el programa priorizará la creación o el refuerzo de infraestructuras tecnológicas y soluciones digitales que puedan ser testadas en entornos reales. Entre los ejemplos destacados se encuentran la puesta en marcha de "sandboxes" para movilidad y transporte —como el uso de drones o vehículos autónomos—, laboratorios urbanos de innovación y el desarrollo de tecnologías aplicadas a sectores primarios como la agricultura, la pesca y la ganadería, así como al ámbito energético.

El proceso de selección se llevará a cabo bajo el régimen de concurrencia competitiva, evaluando criterios como el grado de madurez digital de la entidad solicitante, la sostenibilidad de la propuesta y su impacto real en la economía local. Los proyectos elegidos no solo recibirán el apoyo financiero, sino que serán licitados y ejecutados directamente por Red.es, garantizando así un estándar técnico elevado y una alineación con las políticas estatales de transformación digital.

Este lanzamiento supone la consolidación de una estrategia nacional que comenzó en 2015. Desde entonces, el Gobierno ha destinado más de 200 millones de euros de fondos FEDER a 59 iniciativas repartidas por toda España, beneficiando a ciudades, destinos turísticos e islas.