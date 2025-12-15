El Gobierno mantiene los descuentos en el transporte y lanza un billete único estatal de 60 euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la política de descuentos en el transporte público se extenderá durante todo el año 2026. Al mismo tiempo que se mantendrán estas rebajas, entrará en funcionamiento un nuevo billete único de ámbito nacional que busca simplificar y abaratar la movilidad en España.

Este billete único tiene prevista su activación a partir de la segunda quincena de enero de 2026. Su precio general se establecerá en 60 euros al mes para un uso ilimitado, con una tarifa reducida de 30 euros mensuales dirigida específicamente a los jóvenes. La medida ya había sido anticipada a principios de año, pero es ahora cuando se han concretado el precio y la fecha definitiva de su puesta en marcha.

Sánchez calificó la iniciativa como una "apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora". El presidente destacó que la medida representa un "ahorro para el bolsillo de muchas familias" y la considera una acción "transformadora y muy relevante" dentro de la política gubernamental.

En cuanto a los servicios que cubrirá, el billete permitirá utilizar los trenes de Media Distancia y Cercanías/Rodalies, así como los autobuses de titularidad estatal. No obstante, es importante señalar que no será válido para los servicios de alta velocidad.