El Gobierno ofrece una subida salarial del 10% a los funcionarios entre 2025 y 2028

El Ministerio de Función Pública ha presentado este miércoles una propuesta de incremento salarial fijo para los empleados públicos que asciende al 10% repartido a lo largo del periodo 2025-2028.

Según se ha podido conocer, la oferta inicial establece que este porcentaje se aplicaría durante los cuatro años, aunque con una distribución condicionada por el techo de gasto de los ejercicios iniciales: entre 2025 y 2026 el aumento no podría superar el 4% acumulado; mientras que entre 2027 y 2028, el 6% restante se aplicaría en estos dos últimos años. Se ha sugerido que la subida podría ser mayor en 2027, atendiendo a la evolución estimada de los precios.

Los sindicatos de los trabajadores han manifestado su rechazo a la propuesta, calificándola de insuficiente. El sentir general es que el incremento ofrecido, especialmente en los primeros años, "no cubriría" la subida de los precios, citando una inflación interanual de 3,1\% hasta octubre de este año.

En este sentido, los representantes de los empleados públicos consideran que los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida de poder adquisitivo, lo cual es inaceptable. Se insiste en que desde 2022, la devaluación de los sueldos se estima en un 8%, cifra que se eleva cerca del 20% desde los recortes de 2010.

Una de las representaciones calificó la propuesta de "todo inaceptable" e incluso de un "insulto" para los funcionarios, afirmando que solo se aceptará un acuerdo que garantice la recuperación del poder adquisitivo.

Ante la oposición, el Ministerio de Función Pública ha reaccionado convocando a los representantes de los trabajadores a un nuevo encuentro de negociación para este jueves 20 de noviembre a mediodía.

La reunión de este miércoles, presidida por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, forma parte de las mesas de negociación para establecer el nuevo marco plurianual de relaciones laborales y salariales. El Ministerio, bajo la dirección de Óscar López, ha asegurado que estudiará los planteamientos presentados por la representación de los empleados.