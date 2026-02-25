El Gobierno prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

En la mañana de este miércoles, el ministro de Derechos Sociales, Cosumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que el Gobierno plantea instaurar la prohibición de consumo de bebidas energéticas a menores de 16 años.

De hecho, esta restricción se ampliará hasta los menores de 18 años en el caso de que la bebida contenga más de 32 mg de cafeína por cada 100 mililitros.

Esta normativa se plantea tras haberse conocido el barómetro de la AESAN en el que se señala que nueve de cada 10 personas estarían conformes con esta prohibición.

Asimismo, Bustinduy llevará a cabo la regularización de la publicidad de alimentos calificados de no saludables para menores y adolescentes.