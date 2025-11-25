El Gobierno propone a la salmantina Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz

El Consejo de Ministros propondrá este martes a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, quien presentó su renuncia este lunes después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos en el caso que afectaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Así lo han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press.

Nacida en Salamanca el 12 de noviembre de 1962, Peramato es fiscal de carrera desde 1989, acumula 35 años de ejercicio y cuenta con el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos, especialmente por su amplia trayectoria en la lucha contra la violencia de género.

La propuesta para su designación ha partido del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, según explican las mismas fuentes. Peramato ejerce desde hace un año como fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, además de ser fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en materia de violencia de género, en 2005 fue nombrada fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y formó parte del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración de su primer informe anual en 2007. Entre 2021 y 2025 ocupó el cargo de fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

Peramato también fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma asociación de la que proceden sus dos antecesores en el cargo, Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado.

El CGPJ deberá emitir un informe no vinculante

Tras la propuesta formal del Consejo de Ministros, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá emitir un informe preceptivo, aunque no vinculante, sobre su idoneidad. Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Superados estos trámites, el Gobierno aprobará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.