El Gobierno rebaja al 10 por ciento el IVA en combustibles por la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios, en el Palacio de la Moncloa, a 29 de abril de 2025, en Madrid (España). Tanto en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional como en el Consejo de Ministros se ha abordado co - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

La guerra de Irán ha causado grandes estragos en la economía española, que ha visto cómo los precios han subido de manera estrepitosa, lo que le ha llevado al Gobierno de España a tomar medidas en el asunto.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, 20 de marzo, dos reales decretos, uno enmarcado en vivienda y que reclamaba el partido de Yolanda Díaz, Sumar, y otro destinados a una de las grandes problemáticas del año, la subida de los carburantes, donde se han situado por encima de los dos euros en la provincia de Salamanca.

Las presiones de Sumar hicieron que se retrasara dos horas la aprobación de las medidas, negándose el partido de Díaz al comienzo de la reunión según ha destacado Europapress por fuentes cercanas al caso.

En uno de los primeros reales decretos se han incluido la rebaja del 10 por ciento en el impuesto de combustibles, así como la reducción en la electricidad y la ampliación del bono social eléctrico. Para evitar márgenes injustificados, el Consejo de Ministros establecerá los límites.

En el segundo real decreto se ha aprobado la prórroga de manera automática por dos años de 600.000 alquileres y así “ampliar el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales”, como ha destacado en redes sociales la ministra de Sanidad, Mónica García.

80 medidas y movilización de 5.000 millones de euros

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado un total de 80 medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán y la movilización de 5.000 millones de euros. Unas "situaciones extraordinarias que exigen de respuestas extraordinarias, que es lo que contiene este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio".

Por otro lado, el propio presidente ha destacado que España es el mejor país para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán gracias a “las energías limpias”.

Del mismo modo, el máximo representante del Ejecutivo ha expuesto que "en lo que llevamos desde el año 2026, el gas ha marcado el precio de la electricidad en España sólo en un 15% del tiempo. Sólo en un 15% del tiempo el precio del gas ha marcado la evolución del precio de la electricidad en nuestro país", como ha destacado Europapress.