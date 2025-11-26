El Gobierno retirará los ultraprocesados de los menús en hospitales y residencias

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que el nuevo Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias de mayores incluirá la retirada de alimentos ultraprocesados de los menús destinados a niños y adolescentes ingresados. La medida, según publica eldiario.es, también limitará la presencia de este tipo de productos en los menús infantiles de las cafeterías y comedores abiertos al público dentro de los centros hospitalarios.

El anuncio se realizó durante el acto “Plan de aceleración para detener la obesidad”, organizado por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud. Bustinduy argumentó que el creciente consumo de ultraprocesados “representa una amenaza sistemática para la salud pública” y subrayó que los poderes públicos deben facilitar entornos donde las decisiones saludables sean “sencillas y accesibles”, tal como recoge eldiario.es.

Criterios de calidad nutricional y sostenibilidad

El Ministerio prepara una norma que establecerá criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad para orientar la contratación y oferta de alimentos y bebidas en hospitales y residencias. De acuerdo con eldiario.es, la restricción se centrará en productos de formulación industrial compleja, altos en azúcares, grasas saturadas o sal, como snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas.

Bustinduy insistió en que el sector público debe liderar la transición hacia entornos alimentarios saludables, calificando de “incomprensible” la ausencia de control sobre alimentos cuyos efectos nocivos están ampliamente documentados.

Obesidad infantil en aumento

La ministra de Sanidad, Mónica García, también intervino para alertar del incremento de la obesidad infantil en España. Señaló que este fenómeno es “la punta del iceberg” de problemas sociales y económicos que condicionan los hábitos alimentarios y de ocio de los menores. García defendió que es imprescindible situar en el centro políticas públicas que actúen sobre los determinantes sociales de la salud, recoge eldiario.es.

España, entre los países donde más crece el consumo de ultraprocesados

Según datos citados por eldiario.es a partir de un especial de la revista científica The Lancet, España es uno de los países donde más ha crecido el consumo de ultraprocesados, triplicándose en las últimas tres décadas. El aporte calórico procedente de estos productos ha pasado del 11% al 32% del total diario.

Investigadoras como Renata Bertazzi, de la Universidad de Salamanca, explican que estas cifras se basan en encuestas de adquisición de alimentos que estiman el consumo poblacional.

El grupo de expertos de The Lancet insta a los gobiernos a regular la producción, comercialización y consumo de ultraprocesados frente al poder de la industria. Entre sus recomendaciones figuran un etiquetado similar al del tabaco, la retirada de estos productos de comedores escolares y hospitales, la limitación en supermercados, restricciones publicitarias y mayores impuestos destinados a facilitar el acceso a alimentos frescos para familias vulnerables.