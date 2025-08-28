El Gobierno sigue trabajando en la ampliación de la declaración de zonas afectadas por los incendios en Salamanca

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, la declaración para los territorios que han sufrido los devastadores incendios estivales, una medida que antiguamente se conocía como “zona catastrófica” y que permite activar mecanismos de ayuda, asistencia y reconstrucción para las zonas afectadas. Entre los territorios incluidos se encuentran varios municipios salmantinos que han sufrido pérdidas significativas en superficie forestal, viviendas y bienes de carácter público y privado.

“Es importante subrayar que el listado oficial solo identifica el municipio donde comenzó el incendio, pero todos los demás afectados están igualmente cubiertos por la declaración”, han explicado desde Subdelgación “Esta precisión pretende evitar interpretaciones restrictivas y garantizar que todos los vecinos tengan acceso a las ayudas e intervenciones necesarias, independientemente de dónde se originó el siniestro”.

Además, se ha señalado que la Dirección General de Protección Civil mantiene abierta la recopilación de información detallada sobre los daños y situaciones concretas de emergencia que no se hubieran comunicado, en colaboración con las comunidades autónomas, con el objetivo de evaluar una posible ampliación oficial de la declaración.

Este proceso busca asegurar que ningún municipio afectado quede fuera de las medidas de apoyo, reforzando la cobertura institucional frente a emergencias de esta magnitud.

La ampliación de la declaración permitirá acceder a recursos económicos adicionales, así como a actuaciones de recuperación de infraestructuras públicas y privadas, reparación de daños en viviendas y cultivos, y apoyo a los servicios esenciales para la población afectada.

Asimismo, esta medida facilita la coordinación entre administraciones para planificar la prevención de futuros incendios y minimizar sus efectos sobre el territorio y los habitantes.

El Gobierno reafirma su compromiso con las comunidades afectadas y asegura que seguirá trabajando estrechamente con los ayuntamientos, la comunidad autónoma y los servicios de emergencia para garantizar una respuesta rápida y eficaz.

“Nuestra prioridad es que todos los municipios que sufrieron los incendios tengan la protección y los recursos necesarios para recuperarse, sin excepción”.