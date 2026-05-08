El campo de golf La Valmuza acoge los concursos de Approach y Putt en el V Torneo Social de Golf de la AECC

V Torneo Social de Golf de la Asociación Española Contra el Cáncer, los concursos de Approach y Putt

El campo de golf La Valmuza acoge durante este fin de semana el V Torneo Social de Golf de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El torneo, que se va a extender hasta el domingo 10 de mayo, ha comenzado ya en la tarde de este viernes con los concursos de Approach y Putt en la que han participado varios jugadores, afianzando este encuentro que ya va por la quinta edición como "un espacio de convivencia y colaboración", según señalan desde la AECC.

V Torneo Social de Golf de la Asociación Española Contra el Cáncer, los concursos de Approach y Putt | Andrea Mateos

Durante el fin de semana se jugará en la modalidad de juego Stableford Hándicap: el sábado con salidas cada diez minutos y el domingo con salida a tiro.

El domingo a mediodía se hará entrega de premios después de la comida popular que consistirá en una paella para todos los participantes. Desde la asociación detallan que entre los premios se encuentran viajes de golf, estancias en hoteles, degustaciones, menús en diferentes restaurantes salmantinos, tanto de la capital como de la provincia, tratamientos de belleza, bonos para gimnasios y centros de deporte, experiencias gastronómicas y al aire libre, cestas de productos o material de golf.

El objetivo de este torneo es también invitar a reflexionar, por eso desde la AECC ponen a disposición de los participantes y de todos los asistentes la exposición '69 golpes contra el cáncer', cuyo objetivo es "promover una actitud proactiva a nivel personal y facilitar la cooperación entre todos los agentes clave".

A través de paneles informativos, los jugadores podrán ver durante su recorrido de golf la información sobre el proyecto, que concluye con la visualización de los factores clave para la detección precoz y la promoción de la salud.