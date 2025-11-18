Gran despliegue policial en Santa Marta para operar en un simulacro antiterrorista

Varios agentes de la Guardia Civil de Salamanca han llevado a cabo un simulacro de atentado terrorista en un centro comercial de Santa Marta de Tormes a primera hora de la mañana de este martes.

Los agentes han simulado el aviso de un ataque con arma de fuego a varios ciudadanos que se encontraban en el interior del citado centro, hasta donde se trasladaron de inmediato varias dotaciones de seguridad ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Santa Marta, reforzadas por la unidad de seguridad ciudadana (USECIC), el equipo de búsqueda y localización de explosivos (EBYL), el equipo PEGASO con el despliegue de sus RPAs de vigilancia desde el aire, todos ellos de la Comandancia de Salamanca. También se contó con el apoyo de un helicóptero del servicio aéreo del Cuerpo y los especialistas del Grupo de Reserva y Seguridad de León.

Durante el simulacro se activó el tanto el puesto de mando avanzado (PMA), como la sala de crisis y el órgano de dirección de la misma, estando este último formado por el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia y la Subdelegada del Gobierno en Salamanca, ejecutándose ejecutaron los protocolos que se llevarían a cabo en una situación real, como son la USECIC y el GRS para la búsqueda y reducción de los atacantes, con el apoyo desde el aire del helicóptero y los drones del equipo PEGASO, y Guardias Civiles del Grupo de Información de la Comandancia para la posterior investigación de los hechos.

La Guardia Civil de Salamanca, a través de un comunicado, informa de que objetivo principal de este tipo de simulacros es reflejar "los acontecimientos registrados durante el desarrollo de una incidencia de carácter terrorista, con el fin de comprobar la eficacia de las actuaciones realizadas, así como la gestión de la respuesta de las distintas unidades de la Comandancia ante una situación real de este tipo, y la interacción de estas con otros Cuerpos policiales, en que se pueda requerir la neutralización inmediata", así como "estudiar posibles mejoras y establecer las medidas correctoras que, en su caso, resulten de aplicación para un mayor beneficio en el desarrollo de la actuación".