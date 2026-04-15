El gran encuentro de innovación y tecnología regresa con su tercera edición

La ciudad de Salamanca vuelve a convertirse esta semana en un referente internacional de la innovación con la celebración de la tercera edición de Salamanca Tech Summit, que tendrá lugar del 15 al 17 de abril en el Palacio de Congresos. El evento reunirá a investigadores, empresas tecnológicas, emprendedores, inversores y ciudadanía para impulsar la colaboración en torno a los grandes retos del futuro.

Bajo el lema 'Innovación que construye futuro', el congreso consolida la estrategia Salamanca Tech como un proyecto de ciudad que busca atraer talento, generar sinergias y acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad.

Un programa internacional centrado en tecnología y talento

Según ha recogido EP durante tres jornadas, el Summit ofrecerá ponencias, mesas redondas, talleres, demostraciones tecnológicas y espacios de networking. El foco estará en áreas clave como inteligencia artificial, ciberseguridad, biotecnología, fintech y digitalización de la economía.

Tal y como ha inforrmado EP el evento contará con figuras destacadas como el empresario Emilio Duró, el creador digital JaviZone (Javier Sanz), la divulgadora científica Teresa Arnandis (Lady Science) y la nadadora olímpica Gemma Mengual, entre otros.

El programa incluirá también sesiones especializadas en salud digital, investigación médica y ciencia del cerebro, así como debates sobre el impacto real de la inteligencia artificial en empresas y organizaciones.

Además, según EP participarán entidades como el INCIBE y la UNESCO, junto a universidades nacionales e internacionales, en un workshop centrado en IA y ciberseguridad que busca posicionar a Salamanca como nodo estratégico en estos ámbitos.

Creatividad digital y nuevas industrias

El Summit incorporará espacios dedicados a las industrias creativas, como videojuegos, animación y producción audiovisual. Destaca la presentación del videojuego 'Toymaker', ambientado en Salamanca, junto a proyectos impulsados por estudios emergentes y concursos de pitch con premios para jóvenes talentos.

También habrá talleres de storytelling, comunicación y programas en directo como podcasts y emisiones de radio, acercando la innovación al público general.