Gran impulso a la atención a la mujer y a la modernización de la sanidad con nuevos programas digitales

La Consejería de Sanidad de Castilla y León implementará a partir del próximo año dos programas específicos dentro del Plan Integral de Atención a la Mujer, centrados en la promoción de la salud de mujeres mayores de 50 y 70 años, y en el apoyo a las cuidadoras. Durante su intervención en la Comisión de Hacienda de las Cortes, el consejero Alejandro Vázquez destacó que los programas “Mujer activa 50+” y “Mujer activa 70+” ofrecerán contenidos adaptados a las necesidades más frecuentes de estas edades.

Además, la consejería reforzará la participación del paciente en sus cuidados mediante el programa Paciente Activo, que se suma a los ya existentes de Diabetes tipo II, EPOC e Insuficiencia Cardiaca, apoyado por la Escuela de Pacientes y su renovado portal web.

Entre las novedades tecnológicas, se introducirá el aplicativo Parecyl, un sistema de gestión electrónica de la prestación ortoprotésica que permitirá a los pacientes acceder al material prescrito sin adelantar el pago. También se consolidará la integración de la Receta Electrónica para pacientes de Mugeju, sumándose al colectivo de Isfas.

En 2026 se lanzará la tarjeta sanitaria virtual, se potenciará la tramitación electrónica y se impartirá formación tecnológica a los usuarios de Sacyl. Vázquez avanzó, además, la aprobación de nuevos planes de Cuidados Paliativos y de Atención al Paciente Oncológico, dentro de la estrategia de planificación sanitaria, con un presupuesto cercano a los 14 millones de euros.