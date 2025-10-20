Un gran lazo rosa y mensajes de esperanza: el CAUSA conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama
La iniciativa, centrada en la concienciación y difusión sobre esta patología, ha reunido a profesionales, pacientes y equipo directivo en un claro gesto de apoyo y compromiso
El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha conmemorado el Día Mundial contra el Cáncer de Mama con un emotivo acto celebrado a las 11:00 horas en el hall principal del Hospital Universitario de Salamanca. La iniciativa, centrada en la concienciación y difusión sobre esta patología, ha reunido a profesionales, pacientes y equipo directivo en un claro gesto de apoyo y compromiso.
La directora gerente del CAUSA, Carmen Rodríguez Pajares, presidió el evento junto a representantes del equipo directivo y de una amplia representación de servicios clave en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Entre ellos, destacaron especialistas de Oncología, Cirugía General (con la Unidad de Patología Mamaria), Cirugía Plástica, Ginecología, Diagnóstico por Imagen, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear, Farmacia Hospitalaria y Oncología Radioterápica.
El acto incluyó la lectura de un texto y la realización de actividades destinadas a sensibilizar al público. Además, se contó con la participación de representantes de distintas asociaciones de pacientes oncológicos, quienes aportaron el testimonio y la fuerza de quienes luchan día a día contra el cáncer de mama.
Los asistentes recibieron como símbolo de la causa lacitos y claveles de color rosa. También tuvieron la oportunidad de dejar su mensaje de esperanza y aliento escribiendo frases motivadoras, que se colocaron en el hall junto a un gran lazo rosa que simbolizaba la lucha colectiva contra la enfermedad.
La jornada culminó con una foto de grupo que selló el compromiso del Complejo Asistencial y de la sociedad salmantina con la prevención, la investigación y el apoyo a las pacientes de cáncer de mama.
