Un gran lazo rosa y mensajes de esperanza: el CAUSA conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Día Mundial en la lucha contra el cáncer de mama en el Hospital de Salamanca

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha conmemorado el Día Mundial contra el Cáncer de Mama con un emotivo acto celebrado a las 11:00 horas en el hall principal del Hospital Universitario de Salamanca. La iniciativa, centrada en la concienciación y difusión sobre esta patología, ha reunido a profesionales, pacientes y equipo directivo en un claro gesto de apoyo y compromiso.

La directora gerente del CAUSA, Carmen Rodríguez Pajares, presidió el evento junto a representantes del equipo directivo y de una amplia representación de servicios clave en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Entre ellos, destacaron especialistas de Oncología, Cirugía General (con la Unidad de Patología Mamaria), Cirugía Plástica, Ginecología, Diagnóstico por Imagen, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear, Farmacia Hospitalaria y Oncología Radioterápica.

El acto incluyó la lectura de un texto y la realización de actividades destinadas a sensibilizar al público. Además, se contó con la participación de representantes de distintas asociaciones de pacientes oncológicos, quienes aportaron el testimonio y la fuerza de quienes luchan día a día contra el cáncer de mama.

Los asistentes recibieron como símbolo de la causa lacitos y claveles de color rosa. También tuvieron la oportunidad de dejar su mensaje de esperanza y aliento escribiendo frases motivadoras, que se colocaron en el hall junto a un gran lazo rosa que simbolizaba la lucha colectiva contra la enfermedad.

La jornada culminó con una foto de grupo que selló el compromiso del Complejo Asistencial y de la sociedad salmantina con la prevención, la investigación y el apoyo a las pacientes de cáncer de mama.