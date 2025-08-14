Gran variedad de productos artesanos en la inauguración de la 37º Feria del Barro de Salamanca

La 37º Feria del Barro de Salamanca se ha inaugurado en la mañana de este jueves 14 de agosto, con la presencia de la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez en la plaza de Anaya.

Esta feria organizada por la Asociación de Artesanos del Barro de Salamanca (ARBASAL) estará presente en la capital del Tormes hasta el domingo 24 de agosto. Una cita que en estos días se está convirtiendo en referencia cultural y turística motivado por el gran número de turistas que estos días se encuentran de vacaciones en la provincia salmantina.

37º Feria del Barro de Salamanca

Durante los días de la feria, los visitantes podrán acudir en horario de 10:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 22:00 horas, donde se podrán encontrar diferentes productos artesanales con expositores de toda Castilla y León además de otros puntos de España como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Macha, Madrid u otras regiones del norte de España y el país vecino de Portugal.

Entre los diferentes productos se pueden encontrar pendientes, collares, vasos, platos, cuadros y otras figuras decorativas.