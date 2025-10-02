Grave deterioro en el Centro de Salud Garrido Norte: vecinos denuncian “condiciones indignas” tras meses de obras interminables

Obras sin acabar en el centro de salud de Garrido Norte

Las asociaciones de vecinos de la zona norte de Salamanca han alzado la voz ante lo que consideran una “situación insostenible” en el Centro de Salud Garrido Norte 'Sisinio de Castro'. Según denuncian en un comunicado conjunto, las obras que comenzaron en enero de 2024 se han convertido en un proceso interminable que mantiene a miles de pacientes en condiciones “indignas y peligrosas”.

Entre las deficiencias más graves que describen los vecinos figuran goteras permanentes, humedades, cables eléctricos colgando, desprendimientos de techos, ausencia de climatización durante el verano, la supresión de las consultas de tarde y unos tiempos de espera que califican de “inaceptables”.

Las asociaciones apuntan directamente a la Gerencia de Atención Primaria, a la que acusan de una “gestión negligente”. En su escrito reclaman:

Un calendario definitivo de finalización de las obras.

Medidas urgentes de seguridad en las instalaciones.

Instalación inmediata de un sistema de climatización.

Recuperación de las consultas de tarde.

Un plan de contingencia que garantice la asistencia sanitaria.

Compensaciones a los usuarios afectados.

Reducción de los tiempos de espera.

“La paciencia de los vecinos ha llegado a su límite. No aceptamos ser tratados como ciudadanos de segunda y seguiremos denunciando esta situación hasta que se nos devuelva un servicio sanitario digno”, advierten las asociaciones convocantes: Multicultural Garrido Contigo, NAVEGA, AVESAL, CIUJAR y la Asociación de Mayores Salmantina.