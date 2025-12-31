La gripe desciende en Salamanca tras las reuniones de Navidad y los datos de hospitalizaciones no sufren grandes cambios

Se mantiene en Salamanca la tasa de infecciones respiratorias y de gripe, manteniéndose así en nivel de intensidad bajo y preocupando de manera menos significativa que a principios de diciembre y a mediados, cuando los números no paraban de situarse al alza.

La pasada semana los casos se situaban en los 832,4 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de las infecciones respiratorias, estando en la actualidad en los 681 casos por cada 100.000 habitantes.

En el síndrome gripal ha bajado hasta los 94 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la anterior semana donde la línea estaba en los 145,1 casos.

En el informe IRA de la Red Centinela Sanitario de la Junta de Castilla y León, en la semana analizada del 22 al 28 de diciembre, también han especificado que no ha habido grandes variaciones significativas.

Por otro lado, las muestras hospitalarias también han aumentado ligeramente en cuanto a la detección de virus de la gripe y de VRS, en el virus respiratorio Sincitial. Eso sí, el 53 por ciento de los positivos se encuentran en menores de 3 años, y el 35 por ciento en mayores de 65 años.

Por último, y desde hace semanas, se ha recomendado vacunar a aquellos grupos de riesgo como son los mayores de 65 años y en niños, tanto en el coronavirus como en el covid.