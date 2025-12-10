La gripe repunta en Salamanca y Los Montalvos prepara camas ante una posible subida de las hospitalizaciones

La gripe sigue al alza en Salamanca y así lo demuestran los últimos datos del informe IRA sobre infecciones respiratorias agudas. En el conjunto de la región ya se ha alcanzado el 11 por ciento en cuanto al motivo por el que se acude a las urgencias, lo que hace peligrar la estabilidad de los hospitales, entre ellos el de la capital del Tormes y provincia.

Si la huelga de médicos ya ha complicado todo este asunto, el aumento de la gripe en jóvenes y adultos, además de niños y personas vulnerables, ha hecho que en lugares como Salamanca se haya tenido que habilitar otro hospital para posibles hospitalizaciones dentro del plan de contingencia, el de Los Montalvos.

Para que nos podamos hacer una ligera idea, los casos que se han contabilizado durante la pasada semana han sido de 173 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el conjunto de infecciones respiratorias ha sido de 893 por cada 100.000 habitantes.

Además, la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León dependiente de la consejería de la región, también ha indicado que de momento la gripe ha aumentado en personas mayores de 75 años, donde se representa el 50 por ciento de las muestras centinelas positivas, detectandose el 25 por ciento en urgencias. Asimismo, cabe destacar que el virus respiratorio sincitial aumenta ligeramente en menores de cinco años y mayores de 65 años.

Según han destacado desde el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca “a nivel de plan de contingencia, como todos los años, ya había un plan planteado desde la dirección con previsión de cobertura tanto de vacaciones como de incrementos de demanda. Y está preparado el uso de los Montalvos a nivel de camas”.

Por otro lado, también han transmitido calma ante la situación y no se ha llegado a contabilizar el número de camas que habría como máximo ya que se irán añadiendo en función de la necesidad de las mismas.