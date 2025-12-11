El GRS de la Guardia Civil despliega un llamativo dispositivo de control en puntos clave de Salamanca

El Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil ha desplegado en la tarde de este jueves 11 de diciembre un amplio dispositivo operativo en varias vías públicas y áreas de gran afluencia con motivo del incremento de visitantes durante la campaña de compras navideñas.

Hasta una veintena de agentes del GRS participan en este operativo especial, que se ha dejado notar especialmente en la carretera de Madrid y en el entorno de las zonas comerciales de Santa Marta, donde muchas personas se concentran estos días para realizar sus compras.

El despliegue, que destaca por su potencia visual y su alto nivel de coordinación, busca reforzar la seguridad y ofrecer una presencia preventiva ante la acumulación de ciudadanos en los principales puntos de ocio y comercio.

La imagen de los agentes, perfectamente equipados y en constante movimiento, ha llamado la atención de los conductores y peatones, generando una sensación generalizada de tranquilidad. Y es que, ver a estos agentes transmite seguridad a los usuarios.