La Guardia Civil y la Asociación Española Contra el Cáncer se alían para llevar apoyo y esperanza al ámbito rural de Salamanca

La Guardia Civil y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Salamanca han anunciado, en la mañana de este viernes, un ambicioso acuerdo de colaboración destinado a acercar la información, los recursos y el acompañamiento en la lucha contra el cáncer a las zonas rurales de la provincia de Salamanca.

El proyecto, que forma parte de una estrategia nacional de la AECC, busca romper el tabú de la soledad y los prejuicios que aún persisten en torno a esta enfermedad, especialmente en los pueblos más pequeños donde la despoblación azota con fuerza.

La iniciativa, que se enmarca en el compromiso compartido de ambas instituciones por mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con el cáncer, tiene como objetivo promover la detección precoz y garantizar que ningún paciente quede aislado.

“Queríamos contarlo porque para que funcione, tiene que ser conocido. Cambiar la actitud frente al cáncer, sobre todo en el ámbito rural, es fundamental. En muchos pueblos sigue siendo una enfermedad que se oculta, cuando lo que más se necesita es apoyo”, ha señalado Ángel Losada, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca.

Formación y acompañamiento desde el 14 de noviembre

Asimismo, el teniente coronel de la Guardia Civil de Salamanca, Arturo Marcos, ha anunciado que el próximo 14 de noviembre, la AECC impartirá una formación específica a los 32 jefes de puesto de la Guardia Civil de la provincia, así como al personal de prensa y responsables del Plan Mayor, un programa ya consolidado que trabaja con personas mayores en temas de seguridad y prevención.

A partir de esa fecha, estos mandos serán los encargados de actuar como “formadores de formadores”, trasladando los conocimientos al resto de agentes en la provincia, quienes incorporarán la información sobre los recursos de la AECC en su contacto diario con la ciudadanía.

“Estamos vertebrados en todo el territorio y conocemos a las personas mayores, las familias, quién vive solo o quién puede necesitar ayuda. Por eso creemos que podemos ser un canal eficaz para acercarles los servicios de la Asociación”, ha explicado el Teniente Coronel.

Además, el 1 de diciembre se celebrará una jornada abierta en Salamanca para todos los agentes y sus familias, centrada en la atención psicológica, el acompañamiento a enfermos y las herramientas de apoyo disponibles.

Romper barreras y llegar a quien más lo necesita

El objetivo del acuerdo es multiplicar el alcance de las ayudas brindadas y lograr que, en los próximos años, ningún salmantino con cáncer se sienta solo o sin información sobre los recursos disponibles.

El plan incluye, también, el uso de carteles informativos conjuntos con los emblemas de la AECC y la Guardia Civil, que se distribuirán en los cuarteles y en los municipios donde el cuerpo desarrolla su labor.

Los agentes podrán orientar a los vecinos sobre cómo contactar con la Asociación o solicitar apoyo psicológico, social o práctico.

“A veces una llamada o una visita puede marcar la diferencia. Si conseguimos que una sola persona encuentre ayuda gracias a este programa, ya habrá merecido la pena”, ha referido Losada.

Una colaboración con vocación transformadora

Ambas entidades coinciden en que esta colaboración no se limita a una acción puntual, sino que sienta las bases para un modelo de cooperación duradero, que podría extenderse a todo el territorio nacional.

La AECC destaca el valor de la vocación de servicio y la cercanía de la Guardia Civil como aliados clave para cambiar la percepción del cáncer y fomentar la solidaridad en las comunidades rurales.

“Estamos convencidos de que esta unión de fuerzas será transformadora. Más allá de la lucha contra el cáncer, se trata de cuidar la vida, de acompañar y de construir una sociedad más consciente y más humana”, ha concluido Losada.