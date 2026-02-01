La Guardia Civil defiende la normativa nacional sobre pirotecnia que regula el uso de bengalas en restaurantes y locales de ocio

Los últimos incidentes producidos en Berlín o Suiza durante las fiestas navideñas han provocado una alarma social respecto al uso de bengalas en el interior de restaurantes y/o locales de ocio. Una situación que ha llevado a pronunciarse a la Guardia Civil.

En este aspecto, y según recoge la agencia Europa Press, la Guardia Civil defiende la normativa vigente que hay en nuestro país y que regula el uso de begalas en este tipo de establecimientos, asegurando que España es un país "referente" en este tipo de regulación en comparación con otro países europeos.

El capitán Ismael Huerta, de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, en declaraciones a Europa Press, expresa que "no tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso y son productos certificados para uso en interior" y que "es importante, además, que el usuario final atienda a si esa bengala se puede usar en interiores, y eso se comprueba leyendo las instrucciones de uso".

En cuanto a la preocupación que se ha generado por estos incidentes en Europa, la Guardia Civil confirma que la pirotecnia se está convirtiendo en una preocupación para muchos países por su uso en atentados u otros actos delictivos, pero matizan que "en España no hay esa problemática" y que "no es un problema como para tomar medidas".