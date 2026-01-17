La Guardia Civil y la DGT vigilan el estado del parabrisas en los vehículos, imponiendo sanciones de hasta 200 euros

La Guardia Civil de Tráfico y la DGT intensifican la vigilancia en los vehículos para comprobar el buen estado del parabrisas. La falta de visibilidad que derive de un mal estado del limpiaparabrisas podría llegar a ser sancionado con hasta 200 euros.

Desde el departamento jurídico Pyramid Consulting ratifican que la normativa de tráfico exige que "el conductor mantenga en todo momento una visibilidad clara y suficiente de la vía", incluyendo tanto el parabrisas como el resto de las superficies acristaladas del vehículo. Si los agentes consideran que la vibilidad de se ve comprometida y que existe un riesgo para la seguridad vial, podrían sancionar esta conducta.

Entre los principales que podrían ser impuestos para sanción destacan los cristales sucios o empañados, grietas o impactos, pegatinas, soportes u objetos, así como hielo, nieve o escarcha sin retirar completamente. De igual manera, esta empresa experta en asesoría jurídica matiza que este tipo de multas "pueden ser recurribles cuando no están correctamente fundamentadas".