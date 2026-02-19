La Guardia Civil escolta un corazón desde Salamanca para un bebé de dos meses en Madrid

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha emprendido un operativo de urgencia para custodiar y guiar el traslado de un corazón destinado a un transplante pediátrico en Madrid.

Concretamente, el órgano ha viajado desde Salamanca hasta el Hospital 12 de Octubre, donde lo esperaba un bebé de tan solo dos meses para someterse a una operación quirúrgica.

Varias patrullas de la Guardia Civil, con las rotativas encendidas, escoltaron a la ambulancia durante todo el trayecto a lo largo de las provincias de Salamanca, Ávila y Madrid para garantizar su seguridad y la correcta llegada a su destino.