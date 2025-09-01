La Guardia Civil de Salamanca disputará una carrera solidaria el 13 de octubre en beneficio de ALCER

La Guardia Civil de Salamanca celebrará su 181 aniversario con una carrera solidaria el próximo lunes 13 de octubre. El evento, enmarcado en los actos de la Festividad del Pilar, destinará toda su recaudación a la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de Riñón (ALCER).

La "Carrera Solidaria Guardia Civil de Salamanca" discurrirá por las calles de Salamanca y Santa Marta de Tormes, con salida y meta en las instalaciones de la Comandancia. La cita deportiva cuenta con dos modalidades: una carrera de 10 kilómetros y una marcha saludable de 5 kilómetros, con un total de 900 plazas disponibles que incluyen una bolsa del corredor. Aún quedan plazas libres para quienes quieran inscribirse.

Para aquellos que deseen colaborar sin participar, se ha habilitado el Dorsal 'cero', una opción de aportación económica benéfica cuya recaudación también se entregará íntegramente a ALCER.

La carrera de 10 kilómetros comenzará a las 10:30, mientras que la marcha saludable lo hará a las 10:35. El evento, abierto a mayores de 16 años, forma parte del Calendario provincial de carreras de 2025. Las inscripciones y donaciones del Dorsal 'cero' se pueden realizar a través del enlace facilitado por la organización. Se entregarán premios a los ganadores de cada categoría de la carrera.