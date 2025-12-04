Guardias civiles de Salamanca participan en un rescate recreado en las pasarelas del Mondego

Varios agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de salamanca han participado en el 'Ejercicio multirriesgo ATEMPO 2025', un rescate recreado que han tenido lugar en las pasarelas del Mondego, en el municipio de Guarda, un paisaje idílico dentro del Parque Natural da Serra da Estrela.

Según informa la propia Guardia Civil a través de sus redes sociales, el objetivo de este ejercicio en el que se ha tenido que simular un rescate multidisciplinar ha sido evaluar las capacidades y medios de coordinación con los servicios de emergencias portugueses por si este hecho suceriera en la realidad.

En este operativo de prácticas de rescate han participado también agentes del servicio de montaña de la Guardia Civil (Greim).